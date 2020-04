Coronavirus, conclusione Serie A | La decisione della FIGC

In attesa di conoscere il destino della Serie A, la FIGC avrebbe preso un’importante decisione relativa alla stagione 2019/2020.

Secondo quanto riportato da ‘ANSA’, la FIGC potrebbe adottare a breve una delibera che proroga al 2 agosto i termini della conclusione della stagione sportiva 2019/2020. Per il momento questo termine è previsto per il 30 giugno. La Federazione italiana, quindi, potrebbe aver fatto il primo passo per prepararsi alla ripresa del campionato: in attesa di conoscere le disposizioni governative e seguendo le indicazioni dell’UEFA e della FIFA.

