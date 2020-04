Calciomercato Juventus, ostacolo Klopp per il colpo a zero

La Juventus segue la pista Willian come possibile colpo a zero, ma la concorrenza non manca: spunta la pista Liverpool, con Klopp interessato.

Willian è certamente tra i parametri zero che più fa gola ai grandi club europei. Il brasiliano è in scadenza di contratto con il Chelsea e tanti top club studiano il possibile colpo gratuito. Dall’Atletico Madrid al Tottenham, passando anche per la Juventus. Ora però ecco spuntare una nuova concorrente: è il Liverpool di Klopp.

Calciomercato Juventus, Klopp punta Willian

Come riferisce ‘Sport’, il Liverpool si sarebbe messo sulle tracce dell’esterno offensivo brasiliano. Klopp starebbe pensando a lui come possibile alternativa per rafforzare il proprio attacco. Willian sarebbe un’occasione importante per il Liverpool, con il manager tedesco che potrebbe contare su un’importante alternativa offensiva al suo formidabile trio d’attacco.

Sembra che i primi contatti tra il giocatore e il club siano stati già avviati. Una brutta notizia per le concorrenti, tra cui la Juventus. Nonostante alcuni disguidi avuti al Chelsea, Sarri sarebbe felice di accogliere in bianconero il giocatore brasiliano. La Juventus però non sembra essere la priorità del giocatore. Willian sarebbe felice di restare a Londra, ma a complicare le cose è la scelta del club di Abramovich. I ‘Blues’ non sarebbero infatti disposti a soddisfare le richieste del giocatore che chiede almeno tre anni di contratto, giudicati troppi dalla dirigenza inglese.

Dall’altro lato c’è anche Mourinho che sta provando a convincere il giocatore a scegliere gli ‘Spurs’. La Juventus attende, ma la pista Willian sembra farsi davvero sempre più intricata.

