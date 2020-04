Dalla Spagna arriva l’indiscrezione sul futuro dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone: destino in Serie A per l’argentino

Sono pochi nel mondo del calcio gli allenatori che riescono a rimanere a lungo alla guida di una squadra, tanto da diventarne un vero e proprio simbolo. Diego Simeone è uno di questi, è all’Atletico Madrid dal 2011, avvicinandosi così ai 10 anni sulla panchina dei ‘colchoneros‘. Dalla Spagna però, arriva la notizia che lo allontana da Madrid. Il destino dell’argentino sarebbe di tornare ad allenare in Serie A.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, rivoluzione Juventus | Due big verso l’addio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma in difesa | Contatti già avviati

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, quante occasioni per la Serie A | Tutti i partenti del Real

Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Simeone allenerà l’Inter

Diego Simeone non ha mai nascosto il suo affetto per Lazio ed Inter e dalla Spagna arriva la notizia del possibile ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, l’allenatore argentino potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per tornare ad allenare in Serie A, dopo l’esperienza al Catania. La destinazione che secondo il sito spagnolo sarebbe nel destino dell’allenatore dei ‘colchoneros‘, sarebbe l’Inter. Infatti dopo l’esperienza di due anni con la maglia nerazzurra da calciatore, Simeone sognerebbe di tornare a nella Milano interista, ma questa volta in veste di allenatore.

I tempi dell’operazione ancora non è possibile saperli, visto che la società interista si è legata recentemente ad Antonio Conte, ottenendo buonirisultati. Dopo le tante parole d’ammirazione rivolte all’Inter ogni volta che gli era possibile, le strade del ‘cholo‘ e della squadra nerazzurra potrebbero incrociarsi di nuovo. Conte ora dovrà guardarsi da un nuovo ‘nemico’ pronto a prendere il suo posto sulla panchina di San Siro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, blitz di Perez in Italia | Tris da 300 milioni