Inter e Juventus, futuro Icardi | Trezeguet fa da sponsor!

Il destino di Icardi per la prossima stagione è ancora totalmente incerto, intanto arriva il consiglio di Trezeguet: “Pochi attaccanti come lui”.

La situazione più spinosa in casa Inter è quella di Mauro Icardi. L’attaccante argentino attualmente è in prestito al PSG, che a fine stagione ha la possibilità di riscattare il bomber dai nerazzurri per 70 milioni di euro. Una cifra molto alta che avrebbe spaccato in due la società parigina: il destino di Icardi, quindi, è totalmente da decifrare. Il rischio per l’Inter è quello di ritrovarsi in rosa un giocatore con il ‘peso’ dell’ex capitano senza che ci sia la possibilità di inserirlo nel progetto. Un’eventualità che rischierebbe di esporre la ‘Beneamata’ ad un vero e proprio sciacallaggio di altre big, che potrebbero aggiudicarsi Icardi per una cifra più bassa. Con lo spettro Juventus che incombe sulle spalle di Marotta. Intanto, arriva il consiglio di un ex bomber bianconero.

Calciomercato Inter, Trezeguet consiglia il PSG | “Riscattate Icardi!”

Per sbloccare la situazione di Icardi, l’Inter potrebbe aver trovato un complice inaspettato: David Trezeguet. L’ex bomber francese, che per inciso è tuttora il più grande marcatore straniero della storia della Juventus, sulle pagine del ‘Parisien’ ha voluto consigliare il PSG. “Il PSG dovrebbe riscattare Icardi? Diversi fattori mi fanno optare per il ‘si’. Innanzitutto l’età: a 27 anni è ancora giovane. Poi ci sono pochissimi attaccanti del suo livello e con le sue statistiche sul mercato. Inoltre, a dispetto di tutto, ha dimostrato di essersi adattato bene al PSG. Icardi è uno di quei giocatori che è meglio avere in squadra piuttosto che avere contro”.

Il consiglio di David Trezeguet, che sta studiando per diventare direttore sportivo, per il PSG è molto chiaro: Icardi va riscattato. In casa Inter, certamente, sperano che i dirigenti parigini diano ascolto alle parole dell’ex bomber della Juventus. Icardi, peraltro, è l’attaccante che più di qualunque altro assomiglia a Trezeguet per caratteristiche: un rapace dell’area di rigore, specialista del goal senza pretese di giocare per i compagni. Il partito pro Icardi a Parigi ha, perciò, un nuovo membro: l’attaccante franco-argentino campione del mondo nel ’98.

