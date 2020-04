Calciomercato Inter, firma UFFICIALE | Affare a sorpresa

Chiude un colpo a sorpresa Marotta per l’Inter. lascia il club nerazzurro un giovane talento che si unisco allo Zurigo, Gnonto

Il blocco del calcio giocato impone riflessioni sul futuro, ma i dirigenti non perdono tempo per portare a segno nuovi colpi e condurre trattative prima dell’apertura del calciomercato. A muoversi è anche l’Inter. I nerazzurri hanno portato a termine una trattativa con lo Zurigo: ceduto il giovane talento classe 2003 Willy Gnonto. Il ragazzo ha firmato un contratto da tre anni per la società svizzera. Proprio quest’ultima ha annunciato il colpo attraverso un comunicato in cui si legge quanto segue: “Appena prima della diffusione del coronavirus, lo Zurigo aveva portato avanti colloqui con l’attaccante Degnand Wilfried Gnonto (nato nel 2003). Ieri è stato completato il passaggio per la nuova stagione 2020/2021. Si trasferirà dall’Inter alla FCZ, dove firmerà un contratto triennale fino all’estate 2023. Ancora non è chiaro quando Gnonto potrà trasferirsi fisicamente a Zurigo, data la pandemia”.