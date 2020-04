Calciomercato, Dzeko-Juventus | Tutta la verità!

Il lavoro sul fronte mercato della Juventus prosegue senza sosta. Il club bianconero è stato vicinissimo all’acquisto di Edin Dzeko: la rivelazione

Tra passato e futuro la Juventus continua a lavorare per il presente. Sul fronte mercato il club bianconero è sempre stato molto agguerrito anticipando le altre big d’Europa, ma non sempre. Prima dell’arrivo di Gonzalo Higuain dal Napoli il club bianconero ci ha provato più volte per un altro centravanti di spessore, in grado di fare la differenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus | Scambio e affare da 76 milioni

Calciomercato Juventus, Dzeko il sogno per l’attacco

La Juventus ha seguito a lungo l’attaccante bosniaco della Roma, Edin Dzeko, che ha preferito poi proseguire la sua avventura giallorossa. Per la dirigenza bianconera è stato un sogno infranto: in un certo senso negli anni c’è stato un pentimento da parte della stessa compagine torinese. I numeri del centravanti del club capitolino sono stati davvero entusiasmanti negli ultimi anni rispetto a quelli de “El Pipita”, che ha vissuto le varie stagioni tra alti e bassi.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ripresa allenamenti | La rivelazione del Ministro Spadafora

Infine, il futuro dello stesso attaccante argentino resta ancora in dubbio. Al momento l’ex Napoli e Chelsea si troverebbe in Argentina trascorrendo questo periodo davvero negativo insieme a sua madre gravemente malata. Il suo obiettivo potrebbe essere quello di tornare in Sudamerica per chiudere la sua carriera davvero avvincente.

Da Dzeko ad Higuain: la Juventus si trova sempre al lavoro per rinforzare la rosa del futuro guidata ancora da Maurizio Sarri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato: out due mesi | Juventus e Inter si allontanano

Calciomercato Juventus, Inter spiazzata | Dalla Spagna: offerta per il clamoroso ritorno!