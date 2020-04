I bianconeri puntano sempre l’argentino nel prossimo calciomercato estivo. Sul piatto 50 milioni più il cartellino di Mandragora

Mauro Icardi rischia di monopolizzare nuovamente la prossima estate di mercato. Resta incerto il futuro del centravanti argentino, che il Paris Saint-Germain può riscattare a 70 milioni di euro secondo agli accordi pattuiti con l’Inter. Il club campione di Francia avrebbe l’intenzione di riscattarlo, anche se l’ultima parola in merito l’avrà lo stesso Icardi stando ad una clausola inserita nell’accordo tra le parti.

La Juventus segue con interesse la situazione, visto il rinnovato interesse dei CFO Paratici per il bomber classe ’93. Icardi è sempre uno obiettivo sensibile della ‘Vecchia Signora’, a caccia di un attaccante più giovane per svecchiare il reparto e prendere il posto di Higuain, destinato all’addio a fine stagione. La Juve potrebbe trattare direttamente con il PSG il cartellino del giocatore albiceleste, inserendo anche alcune contropartite gradite a Leonardo in primis Pjanic e Alex Sandro.

Calciomercato Inter, mossa Juve per Icardi: Mandragora più 50 milioni

Il Paris Saint-Germain, vista la crisi finanziaria che investirà anche il calcio a causa del coronavirus, potrebbe chiedere però uno sconto rispetto ai 70 milioni dell’accordo in essere con l’Inter. Il club di Suning difficilmente verrebbe incontro ai francesi, con l’intesa per il riscatto di Icardi che rischierebbe così di saltare indipendentemente dalla volontà del centravanti. L’argentino tornerebbe all’Inter e per la Juventus sarebbe più difficile trattare con la nemica storica. Una soluzione per la dirigenza della Continassa, in tale scenario, potrebbe essere l’inserimento nell’affare del cartellino di Mandragora, oltre ad un corposo conguaglio intorno ai 50 milioni di euro. Il giovane centrocampista dell’Udinese verrà riscattato dalla Juve per 26 milioni ed è un profilo che piace sia a Marotta (che nel 2016 lo portò a Torino dal Genoa insieme a Paratici) che ad Ausilio.

Mandragora è un elemento di prospettiva ma già pronto per il presente che può far comodo nello scacchiere di Conte, soprattutto nel ruolo di vice Brozovic. Un’operazione complessiva da circa 76 milioni, superiore al riscatto fissato con il PSG per Icardi, che potrebbe far riflettere l’Inter e aprire al trasferimento del bomber a Torino.

G.M.