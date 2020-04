Serie A, Inter fuori dalla Champions | Ipotesi shock

Il rischio che la Serie A possa non ripartire è sempre più concreto: ecco come sarebbero assegnati gli accessi alla Champions e all’Europa League.

La Serie A potrebbe essere entrata in punto morto, in cui l’unica soluzione possibile potrebbe essere quella di sospendere il campionato definitivamente. In questo caso però come si gestirebbero gli accessi alle competizioni europee? Le ipotesi, al momento, sono queste: si potrebbe tenere conto della classifica della scorsa stagione, considerando quella in corso come non valida. Più probabile è che vengano considerate qualificate dalla FIGC le prime squadre della classifica attuale, anche se il campionato non è stato portato a termine.

