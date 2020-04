In Serie A i giocatori iniziano a tornare in Italia per la ripresa degli allenamenti, in attesa dell’ok definitivo: nel Milan Ibrahimovic prende tempo

La ripresa dei campionati in Serie A potrebbe essere vicina, ma nulla è ancora certo. Dopo più di un mese di inattività a causa dell’emergenza Coronavirus che ha pervaso il paese, i giocatori ad inizio maggio potrebbero tornare ad allenarsi. Nel frattempo le squadre italiane hanno richiamato i propri giocatori facendoli rientrare in Italia, così da poter scontare le due settimane di quarantena prima della ripresa. In casa Milan però, Ibrahimovic sembrerebbe prendere tempo.

Coronavirus, ripresa allenamenti: Ibrahimovic aspetta prima di tornare al Milan

Il mondo del calcio continua a sperare di ricevere buone notizie dalla riunione tra la FIGC ed il ministro Spadafora in programma domani. Nel frattempo i calciatori di Serie A si apprestano a tornare in Italia, sperando che ad inizio maggio possano ripartire gli allenamenti. Secondo quanto riportato dall’Ansa‘, il Milan oltre a cercare un modo per far tornare Franck Kessie a Milanello, bloccato in Costa d’Avorio a causa della scarsità di voli verso l’Italia, dovrà affrontare anche l’assenza di Zlatan Ibrahimovic.

Infatti il calciatore svedese avrebbe deciso di restare a Stoccolma, dove continua ad allenarsi con il club di cui è anche socio, l’Hammarby, fino a che non ci sarà l’ufficialità sulla ripresa degli allenamenti. Il club rossonero aveva fissato per giovedì la data di ritorno a Milano per gli atleti, ma il bomber svedese preferirebbe continuare ad allenarsi in Svezia, tenendosi in continuo contatto con la società. Inoltre nelle ultime ore dal Brasile, sarebbe arrivata la rivelazione dell’ex Inter e Juventus, Felipe Melo, che al canale ‘Allianz Parque, ha rivelato di aver chiesto ad Ibrahimovic di andare a giocare al Palmeiras, squadra in cui milita attualmente il brasiliano, senza aver ricevuto ancora risposta dallo svedese. Potrebbe così aprirsi un nuovo scenario clamoroso per il futuro del bomber rossonero.

