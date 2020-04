Inter, Lukaku shock: “Prima del Cagliari 23 giocatori su 25 malati!”

La vicenda ‘Coronavirus’ non smette di stupire, Lukaku ha rivelato un clamoroso retroscena legato alle condizioni di salute dei giocatori dell’Inter.

L’ultima partita giocata in Serie A è stato il big match a porte chiuse fra la Juventus e l’Inter. Pochi giorni dopo è arrivata la notizia della positività al ‘Coronavirus’ di Daniele Rugani ed il campionato italiano ha dovuto bloccarsi. Il bomber nerazzurro Romelu Lukaku ha affrontato il tema ‘Coronavirus’ in un’intervista sui social con la moglie di Dries Mertens, rivelando un clamoroso retroscena.

Coronavirus, Lukaku rivela | “A gennaio eravamo tutti malati”

Arrivato all’Inter in estate, Romelu Lukaku ha conquistato tutti a suon di goal e grandi prestazioni. Il colosso belga si è caricato i nerazzurri sulle spalle in diverse situazioni, dimostrandosi immediatamente come il leader naturale del club meneghino. In questo momento in cui tutto il mondo è unito dalla lotta al ‘Coronavirus’, Lukaku ha rivelato un clamoroso retroscena sulle condizioni di salute dei giocatori dell’Inter. Intervistato sul profilo Instagram della moglie di Dries Mertens, il bomber belga ha rivelato: “A dicembre ci era stata concessa una settimana libera e quando siamo rientrati 23 giocatori su 25 erano malati, giuro. Non sto scherzando: quando abbiamo giocato contro il Cagliari, dopo 25 minuti, Skriniar ha dovuto lasciare il campo perché aveva problemi respiratori e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre, anche io che non avevo la febbre da anni. Non abbiamo svolto alcun test per il ‘Coronavirus’ in quel momento e quindi non lo sapremo mai come stavano le cose”.

La rivelazione di Lukaku ha dell’incredibile: l’intera rosa dell’Inter potrebbe aver avuto il ‘Coronavirus’ a gennaio!

RM