Serie A, la UEFA indica la via | Raccomandazione alla FIGC!

La UEFA ha incontrato in videoconferenza le 55 Federazioni affiliate e ha lanciato una raccomandazione sui campionati nazionali.

Sono giornate movimentante sul fronte ‘ripresa’ per il mondo del calcio: nella giornata di oggi la UEFA ha incontrato le 55 Federazioni affiliate in videoconferenza. Il tema del giorno era l’eventuale ripresa dei campionati nazionali e delle competizioni europee. Il massimo organo amministrativo del calcio europeo ha voluto fare il punto della situazione, presentando alle Federazioni varie ipotesi di calendario. Inoltre la UEFA ha avanzato una raccomandazione molte forte riguardo all’eventuale ripresa dei campionati nazionali.

Serie A, la UEFA raccomanda la ripresa | Il Comunicato

La possibilità di annullare la stagione non è presa in considerazione dalla UEFA, tutt’altro. L’organo di cui è presidente Aleksander Ceferin oggi ha incontrato le 55 Federazioni affiliate in videoconferenza, al termine della quale ha rilasciato un comunicato. All’interno della nota ufficiale, la UEFA ha fatto il punto della situazione: “Abbiamo presentato diverse opzioni per il calendario che coprono sia le partite delle competizioni nazionali, che quelle dei tornei per club”.

La UEFA, poi, ha voluto avanzare una raccomandazione molte forte a tutte le Federazioni: “Abbiamo dato una forte raccomandazione a portare a termine i massimi campionati nazionali e le coppe, mentre alcuni casi speciali – in caso di annullamento del torneo- saranno discussi dopo che saranno state sviluppate le linee guida relative alla partecipazione alle competizione europee. Tutte le decisioni su questi argomenti saranno annunciate dopo il Comitato Esecutivo UEFA di giovedì”.

L’indicazione della UEFA alla FIGC è molto chiara: bisogna fare il possibile per portare a termine la stagione 2019/2020, sia per quanto riguarda la Serie A che per la Coppa Italia.

