Milan, non solo Rangnick | Incontro segreto con un altro allenatore

Il Milan prepara la rivoluzione anche per quanto riguarda la guida tecnica. Nel mirino non ci sarebbe soltanto Ralf Rangnick: c’è stato un incontro segreto!

Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan in vista della prossima stagione. Ivan Gazidis sarebbe al lavoro in questi giorni sul fronte calciomercato per trovare un profilo allettante per la compagine milanese. Nelle scorse settimane alla panchina rossonera è stato accostato con insistenza Ralf Rangnick, che avrebbe già contattato qualche giocatore. Ma non è il solo ad essere candidato alla futura guida tecnica del club rossonero.

Calciomercato Milan, idea Marcelino per la panchina

Come svelato dall’edizione de “La Repubblica” ci sarebbe stato un incontro segreto tra Marcelino Garcia Toral e Gordon Singer a Londra: il tecnico spagnolo gli avrebbe così spiegato le sue idee tecniche e tattiche. Dagli addetti ai lavori è considerato il “Fabio Capello” spagnolo e così, dopo le esperienze al Villarreal e al Valencia, potrebbe sbarcare in Serie A alla guida di una compagine vogliosa di tornare ad essere protagonista anche in campo europeo.

Il suo lavoro in Spagna è sotto agli occhi di tutti e così Marcelino sarebbe propenso ad accettare la panchina del Milan in caso di accordi relativi. Non solo Rangnick, ma la società rossonera sarebbe al lavoro su un altro profilo davvero interessante per la panchina.

Ora si pensa a tornare in campo il prima possibile, poi si ufficializzerà il nome del nuovo allenatore rossonero.

