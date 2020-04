Calciomercato Milan, l’ex non ritorna: l’annuncio dalla Germania

Nell’estate 2019 il Milan ha effettuato uno scambio con l’Eintracht per portare in rossonero Rebic. Dalla Germania Andrè Silva parla del suo possibile futuro.

A dispetto della situazione di stasi attuale, la dirigenza del Milan pensa già alle prossime mosse da effettuare alla riapertura delle ostilità. Il primo passo sarà l’arrivo di un nuovo tecnico, con Rangnick in pole, per architettare le prossime strategie dal punto di vista del calciomercato. A prescindere dal cambio di guida tecnica, considerando anche l’exploit da gennaio in poi, il Milan non dovrebbe privarsi di Ante Rebic, attaccante croato arrivato proprio sul gong dello scorso mercato estivo in uno scambio di prestiti con il lusitano Andrè Silva. L’ex Siviglia ha infatti fatto il percorso inverso trovando fortuna con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta Milik-Juventus: “Scelta già fatta”

Calciomercato Milan, futuro Andrè Silva: niente ritorno

Una prima porzione di stagione totalmente in ombra con poche chance e prestazioni sottotono. Poi, da gennaio in poi, Ante Rebic è esploso convincendo di fatto il Milan a puntare ancora su di lui. Discretamente bene anche la controparte Andrè Silva che in Germania ha fatto registrare 8 gol e 4 assist complessivi che potrebbero convincere i teutonici a trattenerlo.La scadenza del prestito all’Eintracht è prevista per il giugno 2021, mentre il suo contratto con i rossoneri cesserà solamente nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> Milan, non solo Rangnick | Incontro segreto con un altro allenatore

Intanto lo stesso Andrè Silva ai microfoni della ‘Bild’ ha fatto chiaramente intuire la sua volontà: “Mi piacciono la città, i tifosi e mi piace la Bundesliga. Qui mi trattano bene, ci sono quindi molte ragioni che mi spingono a restare. Ultimamente ero in ottima forma, ma in un momento come questo, in cui tutti stiamo combattendo la pandemia, non riesco proprio a pensare al calcio. Tutto ciò che conta è la salute delle persone”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scambio con Donnarumma | Nome a sorpresa in casa Juventus

Calciomercato Milan, sette colpi per Rangnick | I dettagli