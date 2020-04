Juventus, nuovo partner d’attacco | Ronaldo fa un nome!

La Juventus potrebbe guardare al prossimo partner d’attacco di Cristiano Ronaldo in bianconero: il portoghese ‘suggerisce’ il colpo

Nonostante la pausa forzata per il Coronavirus, con l’enorme incertezza sulla ripresa dei campionati, la dirigenza della Juventus è già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato. In tal senso, potrebbe giocare un ruolo chiave nientemeno che Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è rimasto estasiato da un giovane talento: ecco chi potrebbe affiancarlo dal prossimo anno in attacco.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, scoppia il caso | La rivelazione: “Problemi tra giocatore e società”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus-City un anno dopo | Nuovo scambio!

Calciomercato Juventus, idea dalla Spagna: garantisce CR7

Il noto giornalista spagnolo Edu Aguirre, grande amico di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘El Chiringuito’ e che potrebbero segnalare un possibile colpo futuro in casa juventina. Aguirre ha elogiato apertamente quello che è già uno dei giovani talenti stimatissimi proprio da CR7: Vinicius Jr. “Ha guadagnato la possibilità di giocare titolare nel Real Madrid“, ha detto Aguirre su Vinicius in dichiarazioni molto vicine a quello che è il pensiero di Ronaldo a riguardo.

Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

L’asso portoghese non ha mai nascosto, infatti, la sua grande stima per il talentino brasiliano che tanto bene sta facendo con la maglia del Real Madrid. CR7 mostrò tutto il suo stupore nel ‘Clasico’ contro il Barcellona, assistendo ad una vera e propria consacrazione di Vinicius con i ‘Blancos’. Una doppia traccia che potrebbe spingere Paratici a farsi avanti per il pupillo di Cristiano, visto anche l’importanza ed il peso dell’ex Real nello spogliatoio bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri ‘scippa’ il top alla Juventus | I dettagli



Una suggestione che potrebbe anche tramutarsi in realtà, con il classe 2000 che ha un lungo contratto con le ‘Merengues’ fino al giugno 2025.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scatto per il gioiello | Colpo da 95 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio con Donnarumma | Nome a sorpresa in casa Juventus

S.C