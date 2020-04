Calciomercato Juventus, Kane trova l’accordo | I dettagli

Il calciomercato della Juventus guarda al possibile grande colpo per l’estate 2021: le ultime sul colpo Harry Kane

Il club bianconero resta in attesa di conoscere la possibile data per la ripresa del campionato di Serie A e nel frattempo, programma il futuro. Il calciomercato estivo nei pensieri della dirigenza della Juventus, con diverse possibili operazioni tra entrate e uscite. Dall’Inghilterra però spunta la voce che rilancia i sogni bianconeri: ecco cosa può accadere.

Calciomercato Juventus, bomba dall’Inghilterra: c’è l’accordo!

Continuano a susseguirsi le voci di mercato dall’Inghilterra che vedono protagonista il calciomercato della Juventus. Sembrerebbero arrivate infatti importanti novità per quanto riguarda il colpo Harry Kane. Secondo quanto riportato dai media inglesi, l’attaccante avrebbe deciso, di comune accordo con il Tottenham, di vestire per un’altra stagione la maglia degli ‘Spurs’. Un addio solo rinviato però, secondo questo ‘Gentlemen’s Agreement’ tra il club e la punta, che saluterebbe soltanto nell’estate 2021. Buone notizie anche dalla Spagna, con il Real Madrid che parrebbe deciso a fiondarsi su Mbappè e che, stando a quanto dichiarato dallo stesso Florentino Perez, non potrebbe sostenere una doppia spesa tanto esosa.

Un segnale in tal senso anche per il mercato bianconero, con la Juventus che programmerebbe il super colpo da chiudere tra poco più di un anno. Il Tottenham, inoltre, non vorrebbe cederlo ad un club inglese (il Manchester United resta alla finestra) ed ecco perchè il club torinese si ritroverebbe in prima fila per il bomber del Tottenham.

