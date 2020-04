Le ultime news Juventus registrano un nuovo caso nella squadra di Sarri. Svelata una lite che avrà ripercussioni sul calciomercato.

In attesa di capire se e quando il campionato potrà ripartire dopo l’emergenza coronavirus che ha costretto allo stop del torneo di Serie A dallo scorso 9 marzo, si registrano sempre più tensioni all’interno dei club. Sono diversi i calciatori, anche non colpiti direttamente dal Covid-19, che vogliono avere ampie sicurezze prima di tornare in campo. Senza dimenticare che, in un momento così difficile per tutto il Paese, non vogliono fare la figura dei privilegiati con i tamponi. Tra i club maggiormente colpiti dal virus c’è sicuramente la Juventus, che attende il rientro di alcuni suoi stranieri e intanto deve fare i conti con un nuovo caso.

Calciomercato Juventus, grana Higuain: svelata la verità

Il caso più spinoso è senza dubbio quello che riguarda Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino avrebbe fatto sapere alla Juve, che per ora non conferma, la sua intenzione di non tornare a Torino. Volato a Buenos Aires per stare vicino alla madre malata, il ‘Pipita’ è al centro del ciclone. “La verità è che Higuain è un ragazzo ipocondriaco, ha molto paura di questa malattia – la rivelazione del noto giornalista sportivo e tifoso bianconero Tony Damascelli a ‘Radio Radio’ – Vuole stare vicino alla sua famiglia: non solo alla madre, ma anche alla figlia. Tuttavia c’è anche un altro motivo che lo spinge a non tornare. Ho saputo che ci sono dei problemi tra Higuain e il club: rogne con la dirigenza che lo hanno spinto a una frattura e a non voler più giocare con la Juve“.

Insomma, Higuain potrebbe aver già giocato la sua ultima partita in maglia bianconera. L’ex Milan e Napoli spinge per l’addio: nel suo futuro potrebbe esserci la MLS statunitense, con i Los Angeles Galaxy e l’Inter Miami interessati a lui, oppure un ritorno al River Plate.

