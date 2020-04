Inter, non solo Barcellona: anche l’Atletico Madrid pensa a Lautaro Martinez. Simeone, deluso da Joao Felix, punta l’argentino.

Lautaro Martinez è da tempo nel mirino delle big europee. Sull’attaccante argentino c’è soprattutto il Barcellona, che sogna di portare il giocatore in Catalogna al fianco di Messi e Suarez. L’Inter, dal canto suo, sembra irremovibile e non è intenzionata a lasciar partire il classe 1997 per un valore inferiore a quello della clausola, pari a 111 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Simeone punta Lautaro

Oltre che nelle mire del Barcellona, Lautaro Martinez è diventato anche un obiettivo dell’Atletico Madrid. Sarebbe in particolare Diego Pablo Simeone ad aver messo gli occhi addosso all’attaccante ex Racing Avellaneda.

Il motivo è il fatto che il ‘Cholo’ non sarebbe contentissimo della prima stagione di Joao Felix all’Atletico Madrid e il rapporto tra i due non sembra essere idilliaco. Per questo motivo il tecnico ha rifatto il nome di Lautaro Martinez alla dirigenza dei ‘Colchoneros’, chiedendo di considerare anche l’addio dell’attaccante portoghese per finanziare il colpo.

Calciomercato Inter, scambio con Joao Felix?

Simeone avrebbe addirittura chiesto al club biancorosso di tentare persino uno scambio tra Joao Felix e Lautaro Martinez. L’idea non sembra essere molto gradita dalla dirigenza spagnola, vista la cifra versata al Benfica per il classe 1999 lusitano. Inoltre ogni discorso sembra essere bloccato dalla volontà dell’attaccante argentino.

In caso di addio al club meneghino, Lautaro avrebbe infatti già preso una decisione: l’unica opzione che l’attaccante argentino tiene in considerazione è infatti il Barcellona.

