Calciomercato Inter, Conte trema | Asta europea per il centrocampista

Uno degli uomini fondamentali dell’Inter di Antonio Conte potrebbe partire in estate: su di lui spuntano molti top club europei

Sono giorni fondamentali per il futuro della stagione calcistica. In Italia ed in Europa, si sta continuando a lavorare per riuscire a concludere i campionati nazionali ed internazionali. Nel frattempo le società iniziano a ragionare sul futuro in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. In casa Inter, ci si prepara all’assalto delle big europee ad un giocatore fondamentale per le geometrie di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, tutti vogliono Brozovic: big europee pronte all’assalto al croato

Uno dei giocatori chiave della prima Inter targata Antonio Conte, è stato senza dubbio Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha giocato fin qui un’ottima stagione, collezionando 32 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno quattro gol e cinque assist. Con le sue ottime prestazioni messe in campo, il numero 77 avrebbe attirato l’interesse di molti top club europei. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano croato ‘Sportske Novosti‘, sulle tracce del centrocampista nerazzurro ci sarebbero Liverpool, Real Madrid, Barcellona, Psg e Bayern Monaco, con la squadra di Zidane che sembrerebbe tra le più interessate.

Sei tra le più grandi squadre sembrerebbero pronte a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto in scadenza nel 2022 del ex Dinamo Zagabria, che ammonterebbe a 60 milioni di euro. Nonostante il croato sia una delle pedine fondamentali per Conte, l’Inter potrebbe riflettere seriamente sulla possibilità di cedere il giocatore, così da far entrare nelle casse una somma importante da poter poi reinvestire.

