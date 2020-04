Lokomotiv Mosca in lutto | Morto Innokentiy Samokhvalov

Triste notizia nel mondo del calcio, è venuto a mancare il giovane difensore della Lokomotiv Mosca, Innokentiy Samokhvalov: un infarto lo ha stroncato

Dalla Russia arriva una triste notizia per il mondo del calcio. A soli ventidue anni è venuto a mancare il difensore della Lokomotiv Mosca, Innokentiy Samokhvalov. Ad annunciarlo è proprio il club russo, che in una nota ufficiale scrive: “Si è sentito male durante una sessione di allenamento individuale. Le circostanze verranno chiarite. Era un uomo gentile e comprensivo, un buon amico. È un grande dolore per la nostra famiglia”. A stroncare il ragazzo sarebbe stato un infarto mentre si allenava da solo, a causa delle misure restrittive dovute al Coronavirus. Il giocatore era nel club di Mosca da cinque anni, ma non era mai riuscito ad esordire in prima squadra. Giocava con la squadra b, il Kazanka. A rivelare le cause della morte a ‘R-Sport‘ è stato l’allenatore del ragazzo, Alexandre Grichine. Una tremenda notizia per tutti i tifosi del Lokomotiv Mosca e dello sport in toto.

