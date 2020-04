Una data certa per la ripresa del mondo del calcio dipenderà dall’evolversi dell’emergenza Coronavirus: la rivelazione del presidente Uefa Ceferin

Quando si torna a giocare? Questa è l’interrogativo più diffuso nelle ultime settimane dagli addetti ai lavori e dai milioni di tifosi. Una data certa non esiste: finora sul tavolo ci sarebbero varie ipotesi auspicando così un ritorno in campo il prima possibile. Ai microfoni de “Il Corriere della Sera” è tornato a parlare il presidente della UEFA Aleksander Ceferin.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna | Ecco dove giocherà Icardi

Emergenza Coronavirus, una ripresa senza tifosi

Il numero uno della UEFA ha svelato il suo obiettivo: “In primis, c’è la salute dei tifosi, giocatori e dirigenti. Credo ci siano opzioni che ci permetteranno di tornare a giocare campionati e coppe. Sarà sicuramente senza tifosi, ma è importante tornare a disputare le sfide. In questa situazione di emergenza il calcio porterebbe felicità anche se le partite saranno solo in tv”. L’obiettivo è quello di terminare la stagione: “È presto per dire che non possiamo completarla: in caso contrario sarebbe terribile per club e leghe”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare Lautaro | La decisione del Barcellona

Lo stesso Ceferin ha dato uno sguardo alla possibile ripresa anche in Serie A: “Tutte le attività si stanno organizzando: tutti hanno bisogno di ritornare alla vita normale. Se le misure di sicurezza verranno rispettate, gli allenamenti potrebbero riprendere. Per le gare, poi, servirà ancora un altro consenso”.

Infine, il presidente della UEFA ha specificato che non c’è un termine ben stabilito per portare a termine le competizioni: “Non c’è una deadline specifica. Stiamo esplorando una varietà di opzioni per vedere quando potrebbero finire le competizioni, sempre in base alle date per ripartire”.

Una situazione ancora molto ingarbugliata: tutto sarà più limpido a partire dai prossimi mesi a seguito dell’emergenza Coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, tre colpi per prendere la Juventus | Le cifre

Calciomercato Inter, colpo da 50 milioni | C’è il via libera di Zhang