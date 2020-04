Coronavirus, ”20 giocatori positivi in Serie A” | Rivelazione shock

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio. La Serie A si appresta a tornare in campo, ma Damascelli stoppa tutti: la rivelazione

La pandemia per il Covid-19 non si arresta in Italia e nel resto del mondo. Anche il mondo del calcio sta pagando le conseguenze, soprattutto in termini economici. La ripresa dovrebbe arrivare a breve, ma le dichiarazioni del giornalista Damascelli ai microfoni di Radio Radio fanno pensare ormai a tutt’altro.

Coronavirus, la rivelazione di Damascelli

Così il noto giornalista barese ha svelato pochi minuti fa: “Ci sono 20 calciatori attualmente positivi in serie A ma non lo dicono, così mi è stato riferito. Perché non è uscito fuori? perché i club non sono tenuti a dirlo pubblicamente, ma solo a curarli bene”.

Una notizia, che se confermata, potrebbe allontanare la ripresa del campionato italiano. Nelle ultime ore c’è stato anche il protocollo FIGC inviato al Governo con tutte le dovute precauzione in caso di ritorno sul campo di allenamento. Il primo calciatore a risultare positivi in Serie A è stato il centrale della Juventus, Daniele Rugani, seguito a ruota da Gabbiadini e Vlahovic e da tutti gli altri.

Ora il ritorno in campo si fa sempre più difficile.

