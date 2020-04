Calciomercato, non solo Inter e Juventus: altri due club di A su Rakitic

Calciomercato, non solo Juventus e Inter su Ivan Rakitic: altre due squadre di Serie A sul giocatore in uscita dal Barcellona

Ivan Rakitic è uno degli obiettivi principali in Serie A. Il centrocampista del Barcellona è in scadenza con i blaugrana nel 2021, il suo futuro è piuttosto in bilico. Rinnovo lontano, il club catalano sembra vedere di buon occhio una cessione di fronte alla giusta cifra, intorno ai 20 milioni di euro. Negli scorsi mesi, Inter e Juventus si sono informate sul croato, rimasto tuttavia in Spagna, almeno per ora. Dal nostro campionato, spuntano anche altre due pretendenti di tutto rispetto su di lui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio colpo dal Barcellona: c’è la conferma

Calciomercato, su Rakitic anche Napoli e Lazio: la situazione

Secondo ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ infatti anche il Napoli starebbe iniziando a pensare a lui come rinforzo per la propria linea mediana. Anzi, gli azzurri avrebbero già avuto un contatto con l’entourage del giocatore, per valutare un possibile trasferimento. Il Napoli tuttavia deve fare i conti anche con l’interessamento di un’altra squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo sempre più lontano: Paratici sfida il Barcellona

In seconda fila anche la Lazio infatti osserva con attenzione la situazione. I biancocelesti vogliono un rinforzo top in vista della Champions, ma servirà uno sforzo economico importante. Per entrambe, almeno al momento, si tratterebbe di una pista secondaria, sulla quale non concentrare subito tutte le proprie energie. Ma gli sviluppi del mercato potrebbero cambiare la situazione. Quel che è certo, è che l’idea è comunque concreta. La lotta di mercato è aperta, per un giocatore che a 31 anni può ancora dire la sua.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, svolta Milik-Juventus: decisione già presa

Calciomercato Inter, parla Setien: da futuro Lautaro a rivelazione su Messi

N.L.C.