Calciomercato Napoli, svolta Milik-Juventus | “Scelta già fatta”

Sono giornate convulse per Milik, sull’accostamento alla Juventus il vice-presidente della Federcalcio polacca avverte il Napoli: “Scelta già fatta”.

L’ambiente intorno ad Arkadiusz Milik si fa sempre più arroventato. La permanenza dell’attaccante polacco a Napoli sembra essere sempre più in dubbio, con il contratto in scadenza nel 2021 e nessun rinnovo in vista. Nei giorni scorsi è emerso con grande insistenza l’avvicinamento della Juventus all’entourage dell’attaccante: Milik sembrerebbe favorevole ad una soluzione interna alla Serie A. Nella giornata odierna sono arrivate anche le parole del vice-presidente della Federcalcio polacca, che non ha chiuso affatto alla possibilità che Milik lasci Napoli.

Calciomercato Napoli, Milik-Juventus | “Scelta già fatta”

Il vice-presidente della Federcalcio polacca Marek Kozminski ai microfoni di ‘Radio Punto’ ha parlato del futuro di Milik: “Futuro alla Juventus? Purtroppo per il Napoli la scelta è già stata fatta. Secondo voci di mercato il giocatore avrebbe deciso di cambiare aria, io spero che faccia bene. È vero che si sta parlando della Juventus negli ultimi giorni, ma si parlava anche di un accordo praticamente concluso con lo Schalke 04, il ragazzo ha mercato. Spero che rimanga in Italia perché conosce già il campionato e poi la Juve è la Juve, inutile nasconderlo”.

Le parole del dirigente polacco si vanno a sommare al forcing di questi giorno del club torinese. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe intenzione di inserire Bernardeschi nell’operazione per convincere De Laurentiis ad abbassare le pretese sul cartellino dell’attaccante. Il Napoli, infatti, valuta Milik 40 milioni, che vorrebbe solamente cash. L’idea della Juventus di mettere in piedi un’operazione allargata con il club partenopeo potrebbe trovare conferme se fosse inserito l’esterno carrarino. Bernardeschi è un profilo molto gradito da Gattuso e andrebbe a sostituire Callejon in rosa qualora dovesse partire.

Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi su Milik: la trattativa fra Napoli e Juventus sembra aver preso definitivamente inizio!

