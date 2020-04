Milan, ritorno di fiamma in difesa | Nuovo colpo dal Real!

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera al lavoro per un colpo in prestito da un top club: operazione interessante per il Diavolo

Il Milan prepara una vera e propria rivoluzione nella prossima annata. L’amministratore delegato Gazidis mette mano alla squadra, che vedrà diversi volti noti nella stagione che verrà. Il dirigente rossonero ha in mente un progetto di prospettiva, fondato sui giovani, con innesti mirati e ad alto potenziale per tentare il rilancio. Un’ennesima ripartenza per il Diavolo, che in questi anni ha sofferto molto e vuole disperatamente riaffacciarsi al calcio che conta.

Calciomercato Milan, asse col Real Madrid: idea Militao

Tra le operazioni plausibili, anche qualche approdo in prestito, puntando a giocatori che hanno bisogno di spazio che non troverebbero nei loro club di appartenenza. Uno di questi è Eder Militao, difensore centrale del Real Madrid. Acquistato dai Blancos un anno fa dal Porto, finora non ha sfondato. Per lui, un prestito in rossonero potrebbe essere una buona occasione per farsi notare, accumulare minutaggio ed esperienza e crescere.

I buoni rapporti tra il Milan e il Real, favoriti tra l’altro anche dall’operazione Theo Hernandez, potrebbero propiziare l’affare. Militao guadagna un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni di euro. Una cifra che in teoria andrebbe al di sopra del tetto ipotizzato da Gazidis di circa 2,5 milioni. Si potrebbe trattare con il giocatore per una lieve riduzione degli emolumenti, oppure il club potrebbe decidere di lasciare lui e qualche altro calciatore come ‘fuori quota’ o eccezione in tal senso. L’operazione potrebbe essere imbastita a titolo oneroso con diritto di riscatto. Si prospetta, in tal senso, una sfida a distanza con Juventus e Inter, che a vario titolo hanno già manifestato interesse verso il difensore.

