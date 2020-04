Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’addio di un titolarissimo di Pioli: idea scambio con il top club

Il Milan nonostante il momento di pausa vissuto dal calcio italiano, si guarda intorno a caccia dei possibili rinforzi dalla sessione estiva di calciomercato. In tal senso, nelle ultime ore, un top club si sarebbe fatto avanti per uno dei pilastri di mister Pioli. Possibile l’assalto nelle prossime settimane, con un’offerta invitante per Maldini, Gazidis e Massara.

Calciomercato Milan, Leonardo vuole Bennacer: offerta a sorpresa

Un discorso emerso nelle ultime ore e che potrebbe portar via Ismael Bennacer da Milanello dopo una sola stagione. Il centrocampista algerino, arrivato dall’Empoli la scorsa estate, è finito prepotentemente nel mirino del Psg dell’ex Leonardo. Un interesse che potrebbe complicare i piani di mercato del Milan per giugno, visto quanto Bennacer si è dimostrato indispensabile nell’economia di gioco rossonera. I contatti tra Leonardo e l’entourage del centrocampista sarebbero stati già avviati ma in casa Milan difficilmente si cederà il 22enne, se non per un’offerta irrinunciabile.

Ecco dunque che il ds del club parigino sarebbe pronto a mettere sul piatto uno dei vecchi obiettivi della dirigenza meneghina: Leandro Paredes. L’argentino, classe 1994, ha rinnovato lo scorso gennaio con il Psg ma potrebbe salutare in estate. L’ex Roma rappresenterebbe quindi la pedina giusta, in uno scambio alla pari, per scardinare le resistenze della società di via Aldo Rossi.

Il Milan in questo modo si ritroverebbe un profilo già pronto ed esperto per sostituire l'ex Empoli. Situazione in divenire, Leonardo però non molla la presa: Bennacer rimane sulla lista degli obiettivi del club parigino per giugno.

