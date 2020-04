Il prossimo calciomercato sarà caratterizzato dagli scambi. Possibile un altro con protagonisti la Juventus e il Manchester City di Pep Guardiola. Ecco i dettagli

Il prossimo calciomercato sarà caratterizzato dagli scambi. Questa formula verrà usata in modo massiccio poiché una delle conseguenze dell’emergenza coronavirus sarà l’impoverimento – almeno momentaneo – dei club, anche di quelli grandi. Potremmo assistere a un baratto mercataro anche sull’asse Torino-Manchester, con protagonisti Juventus e City. Entrambe hanno già dato nella finestra estiva di un anno fa, scambiandosi il portoghese Cancelo e il brasiliano Danilo. Non fu alla pari, poiché gli inglesi ‘spesero’ 65 milioni di euro (pagabili in tre esercizi) mentre i bianconeri 37 ugualmente in tre tranches.

Calciomercato Juventus, Pjanic per l’ex obiettivo dell’Inter

Anche stavolta i bianconeri e il Manchester City potrebbero scambiarsi due giocatori dello stesso ruolo o quasi, vale a dire Miralem Pjanic e Ilkay Gundogan, con il benestare dei due allenatori. Il bosniaco è un vero e proprio ‘pallino’ di Pep Guardiola, che rimane il sogno di Andrea Agnelli per la panchina bianconera, e già prima dello stop causa coronavirus aveva perso terreno nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Forse non a caso rumors danno il club piemontese disposto a privarsi dell’ex Roma, nel mirino sicuramente del Paris Saint-Germain. Il tedesco ex Borussia Dortmund, che non ha certo bisogno di presentazioni, è un suo coetaneo (classe ’90 entrambi) anche se ha una valutazione di mercato inferiore e per Guardiola è sacrificabile. Ciò significa che l’operazione avrebbe la possibilità di andare in porto come Cancelo-Danilo, con un vantaggio sul piano economico per i bianconeri.

Il City potrebbe spendere sui 60 milioni di euro per Pjanic, la Juventus sui 40 per Gundogan che un paio di anni fa è stato a lungo un obiettivo concreto dell’Inter.

