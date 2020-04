Calciomercato, l’agente rivela: “Tornerà alla Juventus!”

La Juventus potrebbe aver già concluso il suo primo colpo per la prossima stagione, ad annunciarlo è l’entourage del giocatore: “Destino già scritto”.

L’impossibilità del calcio italiano di riversarsi sui campi da gioco non preclude alle società di muoversi sul fronte mercato: la Juventus potrebbe aver già portato a termine un’importante operazione per la prossima stagione. Il ‘focus’ principale delle attenzioni di Fabio Paratici nel prossimo mercato sarà il centrocampo. È stato proprio in mezzo al campo che la prima Juventus di Sarri ha mostrato le difficoltà maggiori: non facendo un adeguato filtro alle offensive degli avversari e dando un apporto insufficiente all’attacco bianconero. Una bocciatura netta, che porterà la Juventus a muoversi con decisione sul mercato. Intanto, il primo colpo potrebbe già essere stato affondato.

Calciomercato, l’entourage di Mandragora: “Tornerà alla Juventus”

Dopo il colpo Kulusevski a gennaio, la Juventus potrebbe avere già in canna il prossimo rinforzo per il centrocampo: Rolando Mandragora potrebbe ritornare in bianconero. Il centrocampista napoletano non è mai uscito dalle orbite della ‘Vecchia Signora’: nonostante la cessione all’Udinese nel 2018, il club piemontese si è premurato di inserire una clausola di ‘recompra’ fissata a 26 milioni di euro. E dopo due belle stagioni con i friulani, che gli sono valse anche la convocazione in Nazionale da parte del CT Mancini, Mandragora potrebbe fare ritorno a Torino.

A rivelare il futuro del centrocampista azzurro è stato Stefano Antinelli, membro dell’entourage che gestisce Mandragora, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il destino di Mandragora è già scritto: finito il campionato con l’Udinese, rientrerà alla Juventus. Non c’è un alternativa a Pjanic migliore di Mandragora e lui è può far parte della rosa della Juventus. I bianconeri hanno la priorità, essendosi riservati il diritto di recompra, poi vedremo se altri club importanti si interesseranno a lui”. Un ammissione piuttosto decisa della volontà di Mandragora di rientrare a Torino, per dimostrare di poter stare in una rosa di alto livello, e anche della propensione di Paratici a riportare alla base il centrocampista azzurro.

Il secondo colpo della Juventus per la prossima stagione, dopo Kulusevski, potrebbe essere un altro giovane centrocampista: Mandragora, infatti, è pronto a rientrare a Torino. Servono solamente i 26 milioni della clausola di ‘recompra’.

