Calciomercato Inter, addio Icardi e Lautaro | Tesoretto per tre colpi!

L’Inter pensa a due cessioni eccellenti in estate. Lautaro Martinez e Icardi porterebbero tanti milioni nelle casse nerazzurre: tesoretto incredibile!

Al momento non si sa con certezza quando si tornerà a giocare. Così i top club d’Europa starebbero al lavoro sul fronte calciomercato con le numerose operazioni tra acquisti e cessioni. L’Inter avrebbe così pensato a due cessioni eccellenti con gli addii dei due attaccanti argentini di sua proprietà: Icardi e Lautaro.

Calciomercato Inter, da Werner a Tolisso: i tre colpi

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il PSG metterà sul piatto ben 70 milioni per il diritto di riscatto di Mauro Icardi. Inoltre, Lautaro potrebbe salutare con il Barcellona in pole per lui e con una clausola di 111 milioni di euro valida per l’estero. Inoltre, le cessioni a titolo definitivo di Nainggolan, Perisic e Joao Mario porterebbero ancor più milioni nelle casse nerazzurre, pronti così ad essere reinvestiti con tre colpi entusiasmanti.

Per l’attacco del futuro di Conte prende sempre più quota il profilo di Timo Werner, protagonista di una stagione da urlo al Lipsia ed è il titolare in attacco della Nazionale tedesca. Il giocatore ha una clausola pari a 60 milioni di euro: sulle sue tracce ci sono anche Liverpool e Bayern. A centrocampo l’idea è quella di Corentin Tolisso, vicinissimo alla Juventus in passato ed ora al Bayern. Il francese potrebbe andar via e sarebbe finito nel mirino di Marotta. Infine, per la corsia esterna è sempre viva la pista che porta al terzino italo-brasiliano del Chelsea, Emerson Palmieri, pronto a tornare in Serie A dopo le stagioni con la maglia dei “Blues”.

L’Inter proverà a preparare così la strategia migliore in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni davvero importanti.

