Non è stata una grande stagione fin qui per il Milan, che vuole tornare grande e studia colpi di mercato importanti per il futuro

È stato un 2020 in netta ripresa quello del Milan, che però sembra ormai troppo lontano dal quarto posto occupato dall’Atalanta. La compagine rossonera paga una partenza sbagliata in questa stagione e, in caso di ripresa del campionato, cercherà quantomeno di raggiungere un posto in zona Europa League e lottare per provare a vincere la Coppa Italia.

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha dato uno scossone importante ma non è bastato per assicurarsi un posto nelle zone alte della classifica. Ora la società inizia a pensare al futuro e in estate cercherà di effettuare delle operazioni importanti per provare a crescere, il tutto finanziato dalle cessioni dei big.

Calciomercato Milan, il piano per Rangnick: quattro colpi dal Lipsia e non solo

Potrebbe essere l’ennesima sessione di mercato di rivoluzione in casa rossonera. Ci potrebbero essere le cessioni dei due big di questi ultimi anni, ovvero Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, per provare a ripartire con elementi diversi e creare una nuova base. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con l’arrivo di Ralf Rangnick ci potrebbero essere tre colpi importanti dal Lipsia, la squadra che ha sorpreso tutti in questa Champions League.

Per la difesa si pensa a Dayot Upamecano, che ha un valore di 35 milioni, a centrocampo c’è Dani Olmo che potrebbe costare 45 milioni mentre per l’attacco il colpaccio potrebbe essere Timo Werner per 58 milioni. Gli altri colpi potrebbero essere Meret del Napoli, Mandragora ora all’Udinese ma che la Juventus riscatterà e l’esterno svedese Forsberg, anche lui del Lipsia. Infine il sogno e la suggestione, rappresentati dal nome di Mauro Icardi.

Ralf Rangnick potrebbe recitare un ruolo importante in questo caso, visto che il suo passato nel Lipsia potrebbe rendere meno complicate le trattative.

