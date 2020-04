Calciomercato Juventus, caso Higuain | Rischio rescissione

La possibile decisione di Higuain potrebbe portare a una clamorosa rescissione. La Juventus attende comunicazioni prima di procedere

Dopo quasi un mese e mezzo dallo stop forzato causato dal coronavirus, non c’è ancora una data definitiva che possa garantire la ripresa del campionato. L’idea più probabile al momento è quella di riprendere gli allenamenti il 4 maggio per poi tornare a giocare i match a fine mese o al massimo a inizio giugno. Questa soluzione potrebbe non mettere d’accordo alcuni calciatori come Gonzalo Higuain, che per la paura legata all’emergenza potrebbe anche decidere di restare.

Qualora si dovesse verificare una sua mancata partenza verso Torino, la Juventus potrebbe anche optare per una rescissione che porterebbe a una perdita di circa 10 milioni di euro all’argentino, ovvero lo stipendio di quest’anno e quello del prossimo. Nel frattempo la società non ha ancora richiamato i suoi giocatori partiti per l’estero perché, come riporta Tuttosport, prima di farlo attende delle comunicazioni ufficiali riguardo una possibile ripresa.

Una volta rientrati, i calciatori dovrebbero poi rispettare le due settimane di quarantena prima di ripartire definitivamente.

