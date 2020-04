Dopo il ‘caso Higuain’ la Juventus potrebbe trovarsi a fronteggiare anche il caso Cristiano Ronaldo: il portoghese vorrebbe rientrare con più certezze.

Non c’è pace per l’attacco della Juventus: dopo la positività al ‘Coronavirus’ di Dybala e la volontà di Higuain di restare in Argentina, spunta anche il ‘caso’ Cristiano Ronaldo. Secondo quanto rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’asso portoghese avrebbe avvisato la società torinese che sarebbe disposto a rientrare solamente quando ci saranno maggiori certezze sulla ripresa. CR7 al momento si trova con la famiglia sull’isola natia di Madeira, dove ieri ha festeggiato il compleanno della nipote in un ristorante di sua proprietà. Il nome di Cristiano Ronaldo resta molto caldo anche in chiave mercato, sono tante le squadre che lo cercano.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ambitissimo | Tutti i club che lo vogliono

La permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus resta un grande punto interrogativo, i dubbi del lusitano potrebbero tradursi in una clamorosa uscita di scena. Nel caso in cui ‘CR7′ decidesse di cambiare aria in estate, sono diversi i club che sarebbero pronti a fare ponti d’oro. Tra le società più attive nella rincorsa a Ronaldo ci sarebbe l’Inter Miami di David Beckham, che offrirebbe al portoghese un’importante vetrina sul mercato americano. Un futuro in MLS per Cristiano Ronaldo significherebbe l’addio al grande calcio europeo, quello che invece gli offrirebbe ancora il PSG: con la probabile partenza di Neymar i parigini sono alla ricerca di una nuova stella per illuminare il ‘Parco dei Principi’.

Resistono ancora le soluzioni più romantiche, quelle di un clamoroso ritorno: Real Madrid e Manchester United potrebbero provare a riprendere Cristiano Ronaldo. Entrambe le società, da quando il portoghese se n’è andato non sono più riuscite a vincere e potrebbero cercare di ritrovare i trofei insieme al campione-amuleto. Queste soluzioni sembrano, però, destinate ad essere delle semplici suggestioni: al momento il futuro di CR7 dovrebbe rimanere a Torino. La Juventus dopo il caso Higuain si potrebbe ritrovare fra le mani un problema ancora più spinoso: Cristiano Ronaldo vuole maggiori certezze prima di rientrare in Italia e, intanto, c’è la fila per il portoghese!

Intanto si segnala, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, un focolaio di Coronavirus a soli 20 Km dalla villa del portoghese a Madeira. A Camara de Lobos infatti nelle scorse ore sono stati segnalati circa dieci casi positivi di Covid-19 . L’asso portoghese tornerà a Torino nei prossimi giorni e sarà sottoposto ad una quarantena di due settimane, come da protocollo previsto, prima di tornare ad allenarsi a partire dal 4 maggio.

