Calciomercato Juventus, scatto per il gioiello | Colpo da 95 milioni!

La Juventus prepara il colpo da 95 milioni complessivi per la prossima estate. Paratici è deciso: si lavora per portare a termine la trattativa

Nonostante qualche difficoltà, la Juventus ha disputato una buona stagione fin qui sotto il punto di vista dei risultati. La macchia più grande resta la sconfitta rimediata contro il Lione nella gara di andata di Champions League, ma i bianconeri potrebbero avere la possibilità di ribaltare il risultato in caso di ripresa della stagione.

Nel frattempo, questa sosta forzata porta a delle riflessioni da parte della società che studia le mosse per la prossima sessione di mercato. L’obiettivo di Fabio Paratici potrebbe essere quello di costruire una rosa ancor più adatta al gioco richiesto dal tecnico Maurizio Sarri, visto che tante prestazioni non sono state convincenti anche per la mancanza di uomini con determinate caratteristiche.

Calciomercato Juventus, assalto per Chiesa: affare da 95 milioni in totale!

Per il 4-3-3 che vuole utilizzare l’allenatore bianconero, ci vorrebbe qualche rinforzo importante sulle fasce. La Juventus avrebbe individuato il calciatore adatto a questa soluzione e potrebbe essere l’ala della Fiorentina Federico Chiesa. Mentre si prepara l’affondo decisivo, Rocco Commisso continua a sperare in nuove offerte per non cedere il suo gioiello a una rivale.

L’affare potrebbe andare in porto per una cifra di 45 milioni di euro da pagare alla viola. L’ingaggio di Chiesa, invece, dovrebbe aggirarsi 5 milioni di euro netti all’anno per ben cinque stagioni, che per la ‘Vecchia Signora’ comporterebbero una spesa di 10 milioni lordi all’anno. Nel complesso, dunque, tra ingaggio lordo per cinque anni e la cifra da pagare alla Fiorentina, la Juventus potrebbe spendere sui 95 milioni di euro.

Chiesa potrebbe rivelarsi il giocatore che manca in fase offensiva per effettuare il definitivo passo al 4-3-3 e accantonare il 4-3-1-2.

