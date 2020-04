Calciomercato Inter, beffa Marotta | Vola in Germania

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione. Possibile beffa per Marotta per il giocatore in scadenza

L’Inter pensa già al futuro. Con l’emergenza Coronavirus i nerazzurri avrebbero messo nel mirino diversi calciatori promettenti, ma non solo. La società milanese starebbe pensando anche a varie cessioni da mettere a segno, soprattutto circa i giocatori che non farebbero più parte del progetto tecnico di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Meunier ad un passo dal Bayern Monaco

Già da tempo l’Inter ci aveva provato per il terzino belga del PSG, Thomas Meunier, in scadenza di contratto con il PSG. Come svelato in esclusiva dal portale francese “Todofichajes” il Bayern Monaco, però, sarebbe balzato in pole per assicurarsi le prestazioni dell’ormai esperto laterale che non ha intenzione di prolungare con il club francese.

Tra il club bavarese e l’entourage del giocatore ci sarebbero stati già i primi conti: il Bayern cercherà di chiudere l’operazione in tempi brevi con la possibile beffa per l’Inter, che lo ha seguito a lungo nelle scorse settimane. L’ad Beppe Marotta avrebbe così perso la chance di mettere a segno ancora un colpo a parametro zero.

La società nerazzurra non demorde e cercherà di rinnovare le corsie esterne di Antonio Conte con elementi di spessore internazionale.

