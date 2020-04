Calciomercato Inter, assalto a Kean | Ipotesi scambio

Moise Kean potrebbe lasciare l’Everton in estate. Il giovane attaccante italiano non è più felice in Premier dopo una stagione da dimenticare: l’Inter prova lo scambio

Possibile ritorno in Serie A per Moise Kean. L’attaccante dell’Everton, arrivato in Premier dalla Juventus, sarebbe sul punto di fare il suo ritorno in Italia per giocarsi le sue chance in vista dell’Europeo rinviato alla prossima estate. Il Ct Roberto Mancini lo tiene sempre nel mirino per una possibile nuova convocazione dopo la deludente annata in Inghilterra.

Calciomercato Inter, scambio Kean-Vecino

In caso di possibile addio di Lautaro Martinez, l’Inter avrebbe messo nel mirino lo stesso attaccante italiano proponendo nella maxi-operazione anche il centrocampista uruguaiano Matias Vecino, già in uscita a gennaio.

Il giocatore nerazzurro non rientrerebbe più nelle idee tattiche di Antonio Conte e così, come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere la chiave per arrivare a Moise Kean. Il club inglese lo valuterebbe intorno ai 25 milioni: così uno scambio tra i giocatori accontenterebbe tutte le parti coinvolte con l’ok arrivato dallo stesso Carlo Ancelotti, manager dell’Everton.

