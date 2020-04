L’Inter continua a lavorare per rinforzare le fasce di Antonio Conte: torna di moda il pupillo dell’allenatore nerazzurro. Tanta voglia di riscatto

Saranno mesi alquanto difficili anche per quanto riguarda il calciomercato. A seguito della crisi economica anche i top club d’Europa avranno difficoltà circa operazioni importanti. E così l’Inter starebbe pensando a nuovi innesti di spessore da regalare ad Antonio Conte, che predilige un gioco fatto di ampiezza.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri-Newcastle | Subito un top player!

Calciomercato Inter, Florenzi per riscattarsi con Conte

Il tipico gioco del tecnico salentino prevede due laterali capaci di fare entrambe le fasi nel 3-5-2 in maniera assidua. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” Alessandro Florenzi sarebbe finito nuovamente nel mirino dell’Inter. Dopo una stagione da dimenticare, tra Roma e il prestito al Valencia, che non riscatterà il giocatore di proprietà dei giallorosso il suo futuro, però, non dovrebbe essere nella Capitale: la società nerazzurra preparerà l’assalto decisivo in estate. Già a gennaio ci sarebbero stati diversi contatti tra le parti: infine, Florenzi potrebbe riscattarsi alla grande con Conte come ai tempi della Nazionale diventando il quinto a destra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, tre colpi per prendere la Juventus | Le cifre

Juventus, Higuain non rientra | Via subito, c’è l’offerta

Calciomercato, non solo Milan | Panchina top per Spalletti!