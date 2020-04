Calciomercato Juventus, arriva la conferma | Scambio con la Roma

Continua il lavoro della Juventus per quanto riguarda le prossime operazioni di mercato: confermate le indiscrezioni per lo scambio con la Roma

L’emergenza Coronavirus non si arresta, ma i top club d’Italia e d’Europa continuano a lavorare sul fronte mercato. La Juventus potrebbe mettere a segno ancora intrecciate operazioni vantaggiose per tutte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri-Newcastle | Subito un top player!

Calciomercato Juventus, scambio Mandragora-Cristante

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora, potrebbe essere il colpo per la Roma. Acquistato dalla Juventus, il giocatore napoletano è stato acquistato dal club friulano. I bianconeri avrebbero, però, un diritto di recompra pari a 26 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri saccheggia la Juventus | Lo seguono tre bianconeri

Come svelato dalla redazione di Calciomercatoweb, la chiave per l’arrivo a Roma di Mandragora potrebbe essere Bryan Cristante, pronto a dire al club giallorosso. Fonseca lo ha schierato anche come mediano con compiti prettamente difensivi rispetto alla sua esperienza con l’Atalanta, autore di una stagione incredibile. Sulle tracce di Mandragora ci sarebbe anche il Milan, ma la Juventus potrebbe proporre questo scambio vantaggioso per entrambe le parti.

Un’estate complicata a seguito della crisi economica: ci saranno numerosi scambi tra le top d’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, tre colpi per prendere la Juventus | Le cifre

Juventus, Higuain non rientra | Via subito, c’è l’offerta

Calciomercato, non solo Milan | Panchina top per Spalletti!