Coronavirus | Juventus, clamoroso Higuain | Vuole restare in Argentina!

Vicenda curiosa in casa Juventus: Gonzalo Higuain è preoccupato per il ‘Coronavirus’ e non vuole rientrare a Torino per la ripresa degli allenamenti.

Situazione intricata in casa Juventus: come riferito da ‘Sky Sport’, Gonzalo Higuain avrebbe comunicato allo staff bianconero la propria volontà di restare in Argentina. Il ‘Pipita’ sarebbe molto preoccupato per la situazione ‘Coronavirus’ e, complici le condizioni della madre malata, non vorrebbe rientrare a Torino. Dietro ai timori di Gonzalo Higuain potrebbe esserci anche il senso di precarietà che attanaglia l’argentino nella Juventus: la prossima estate, infatti, il numero ’21’ bianconero sembra essere fra i giocatori considerati cedibili dal club piemontese.

Juventus, Pjanic e Douglas Costa rientrano | ‘Grana’ Higuain

La volontà di Higuain di restare in Argentina sta creando dei grattacapi non indifferenti alla Juventus, ma per fortuna gli altri ‘big’ stanno rientrando. Secondo ‘Sky Sport’, appunto, Pjanic e Douglas Costa sarebbero già sulla via del ritorno e già domani dovrebbero essere in Italia. L’unico giocatore che sta dando delle ‘grane alla Juventus, quindi, sarebbe Gonzalo Higuain: l’argentino ritiene pericoloso il rientro nel Belpaese e vorrebbe avere la possibilità di prolungare il proprio soggiorno in terra natia.

