Calciomercato Juventus, idea clamorosa per l’attacco | Le ultime

L’obiettivo della Juventus resta quello di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Per l’attacco spunta il nuovo profilo davvero interessante

Mesi davvero interminabili senza partite e allenamento. A seguito della pandemia Coronavirus i top club d’Europa starebbero già lavorando sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. La Juventus vuole diventare sempre protagonista con innesti di qualità da affidare a Maurizio Sarri, che sarà ancora l’allenatore dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, spunta Milik per l’attacco bianconero

L’obiettivo della Juve resta quello di rinforzare l’attacco, soprattutto in caso di Gonzalo Higuain, pronto a dire addio. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo davvero interessante per il reparto offensivo. Come svelato dall’edizione di “TuttoSport” Arek Milik sarebbe finito nel mirino del club bianconero visto che l’attaccante polacco sembra restio a firmare il rinnovo con il Napoli.

Centravanti di manovra, capace di essere mortifero anche in area di rigore avversaria: in questa stagione ha messo segno 12 gol in 22 partite. Dalla Polonia, inoltre, rilanciano che l’interesse della Juventus è davvero reale e ci sarà l’assalto decisivo a partire dalle prossime settimane. Il presidente De Laurentiis dovrà fissare il prezzo visto che nel suo contratto non è presente la clausola rescissoria.

Da Icardi a Benzema: c’è anche Milik nella lunga lista dei possibili attaccanti da affiancare a Cristiano Ronaldo per la prossima stagione.

