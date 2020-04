Calciomercato Juventus, che assist per Mbappe: “Costerà 40 milioni”

Gli effetti del ‘Coronavirus’ sul calciomercato saranno piuttosto pesanti ed i club europei potrebbero trovarsi ad affrontare una grossa svalutazione.

L’impatto sanitario del ‘Coronavirus’ è già stato piuttosto evidente, con molti paesi che sono stati colpiti duramente dalla malattia. Quello di cui ancora non si conosce la portata, invece, sarà l’impatto che il virus avrà sull’economia: a rimetterci sarà anche il mondo del calcio. La crisi economica che seguirà il ‘Coronavirus’ avrà dei pesanti effetti anche sulle società calcistiche e potrebbe segnare la fine delle cifre ‘monstre’ alle quali ci ha abituato il calciomercato negli ultimi anni. Giocatori come Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé potrebbero subire una svalutazione clamorosa, rendendo possibile in questo modo degli scenari difficilmente ipotizzabili altrimenti.

Juventus, dalla Francia avvisano: “Mbappé costerà 40 milioni” | ‘Effetto’ Coronavirus

A lanciare l’allarme sull’enorme svalutazione che potrebbe investire il mondo del calcio è stato l’eurodeputato Daniel Cohn-Bendit, che in un’intervista ad ‘Ouest-France’ ha dichiarato: “Questa crisi spazzerà via l’irrazionalità dello sport professionistico degli ultimi anni. Dopo il ‘Coronavirus’ Mbappé non varrà più di 35/40 milioni, altro che 200″. Uno scenario quasi apocalittico per il PSG, che nel 2017 ha sborsato 180 milioni di euro per acquistare il prodigioso attaccante transalpino dal Monaco. Un’eventualità che, al contrario, potrebbe servire un assist di mercato alla Juventus: i bianconeri potrebbero tentare di acquistare Mbappé, mettendosi in competizione con club come Real Madrid e Barcellona.

Lo scenario delineato dall’eurodeputato Cohn-Bendit è di quelli che stravolgono la storia del calcio: il prezzo di Mbappé potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni nel giro di un anno!

