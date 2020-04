Juventus, Higuain non rientra | Via subito, c’è l’offerta

La posizione di Gonzalo Higuain con la Juventus è sempre più in bilico, in estate potrebbe partire: lo vuole David Beckham.

Sono giornate convulse per il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il ‘Pipita’ in queste settimane di caos per il ‘Coronavirus’ è rientrato in Argentina, dove ha raggiunto la famiglia e la madre malata. Nella giornata odierna è trapelata la volontà di Higuain di non rientrare a Torino nei prossimi giorni, dove avrebbe dovuto unirsi ai compagni di squadra per riprendere gli allenamenti. Dietro ai timori dell’attaccante argentino per la situazione sanitaria in Italia, però, potrebbero celarsi anche dei dubbi sulla permanenza alla Juventus nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Higuain sul piede di partenza | Lo vuole Beckham!

Il prossimo mercato della Juventus sarà molto legato alle operazioni in uscita che Fabio Paratici riuscirà a portare a termine: Gonzalo Higuain sembra essere fra i giocatori considerati sacrificabili dai bianconeri. La scorsa estate il ‘Pipita’ è rimasto a Torino grazie all’intervento di Maurizio Sarri, che lo ha allenato al Napoli e lo ha voluto anche al Chelsea. Nella prossima finestra di mercato, però, l’addio di Higuain alla Juventus appare come inevitabile.

Secondo quanto rivelato da ‘Todofichajes.com’, Higuain potrebbe avere un futuro nella MLS: sul ‘Pipita’ ci sarebbe l’Inter Miami di David Beckham. Lo ‘Spice Boy’ è legato ad Higuain dai tempi del Real Madrid e sarebbe disposto ad accontentare le richieste economiche dell’entourage del giocatore pur di rendere l’argentino la ‘star’ della squadra. Un altro fattore che spingerebbe Higuain verso la MLS è il fratello Federico, che quest’anno è passato al DC United: il ‘Pipita’, legatissimo alla propria famiglia, potrebbe raggiungerlo negli Stati Uniti.

Il futuro di Higuain sembra essere sempre più lontano dalla Juventus: il ‘Pipita’ in estate potrebbe cedere al canto delle sirene americane.

