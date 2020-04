Calciomercato, Cristiano Ronaldo avvisa la Juventus | La lista per restare

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui Cristiano Ronaldo avrebbe posto le condizioni per la sua permanenza alla Juventus: lista pronta per Paratici

L’emergenza Coronavirus ha fermato tutti i campionati nazionali ed internazionali, ponendo un freno anche al raggiungimento degli obiettivi stagionali della Juventus, tra cui vincere la Champions League. Vincere il trofeo dalle grandi orecchie sembrava essere una delle condizioni per la permanenza di Cristiano Ronaldo, che, visto il periodo, avrebbe posto le condizioni per restare in bianconero. Pronta una lista di acquisti per Fabio Paratici da parte del fenomeno portoghese.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, maxi spesa per quattro colpi | Le cifre

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, l’ex fa ‘tremare’ Sarri | “Sogno di allenare la Juventus”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, contatti con Raiola | L’ex Juve per l’attacco

Calciomercato Juventus, Ronaldo pone le condizioni: ecco i reparti da rinforzare per il portoghese

Secondo quanto riportato da ‘Diariogol‘, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla dirigenza della Juventus di rinforzare alcuni reparti, queste sarebbero le condizioni per la sua permanenza in bianconero. Nella lista degli innesti che il portoghese avrebbe proposto a Fabio Paratici, ci sarebbe un difensore centrale. Chiellini e Bonucci cominciano ad avere un età avanzata, così il numero sette avrebbe chiesto un centrale da affiancare a De Ligt. Il secondo reparto da rinforzare sarebbe il centrocampo, poichè Pjanic e Khedira sembrerebbero essere in fase di declino e Rabiot non avrebbe reso al massimo delle sue possibilità. Così Ronaldo avrebbe inserito nella lista i nomi di due centrocampisti, Toni Kroos, ex compagno del Real Madrid e Marco Verratti, centrocampista del Psg. Infine CR7 avrebbe chiesto di giocare al centro dell’attacco e non più come ala sinistra, richiesta che potrebbe anche intralciare i piani bianconeri per l’acquisto di Mauro Icardi.

Questa scelta quindi porterebbe all’ultima richiesta del fenomeno portoghese, ovvero un’ala sinistra che possa affiancarlo nel reparto offensivo. Condizioni che porterebbero la Juventus ad uno sforzo economico non indifferente per tenersi il proprio campione.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, attacco ad Allegri | “Promesse non mantenute”