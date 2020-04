Inter, il Barcellona non vuole pagare la clausola di Lautaro Martinez: possibile assalto all’argentino con l’inserimento di contropartite.

Un interesse che non si è mai sopito e che sembra crescere giorno dopo giorno. Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ex Racing Avellaneda ha conquistato tutto l’ambiente catalano, compresi Messi e Suarez, che hanno più volte sponsorizzato un suo acquisto. L’Inter, forte della clausola rescissoria da 111 milioni e del fatto che non ha necessità di cedere il ragazzo, attende senza fretta.

Calciomercato Inter, il Barcellona non paga la clausola

Il contratto di Lautaro Martinez è in scadenza nel 2023 e l’agente del giocatore argentino ha anche più volte paventato l’ipotesi di prolungare l’accordo attualmente in corso. Tutti i discorsi sui rinnovi però si faranno a fine stagione. Una volta concluso il campionato, si tireranno le somme.

Nel frattempo il Barcellona non molla la presa, così come altri top club europei (Manchester City su tutti), ma il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea come i ‘blaugrana’ non sono intenzionati a versare l’intera cifra della clausola rescissoria. 111 milioni sono ritenuti troppo alti, specie in un periodo del genere. Per questo il Barcellona è intenzionato a giocarsi altre carte e ad inserire nell’affare delle contropartite tecniche.

Calciomercato, da Vidal ad Arthur: i nomi per convincere l’Inter

Ecco che per provare a convincere i nerazzurri, il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto alcuni nomi parecchio graditi dalla dirigenza interista e dal tecnico Antonio Conte. Il primo è Arturo Vidal, da sempre pallino dell’allenatore salentino e corteggiato da tempo dal club nerazzurro. Il cileno ha un contratto sino al 2021 e in estate potrebbe lasciare la Catalogna. Per la mediana però piacciono anche Arthur, che ha certamente un costo più elevato rispetto a Vidal e che il Barcellona sarebbe un po’ più restio a cedere ed il giovane Carles Alena, attualmente in prestito al Real Betis.

Altro profilo gradito è Marc Cucurella, esterno sinistro a tutta fascia classe 1998, che molto bene sta facendo in prestito al Getafe.

