Coronavirus, c’è l’ufficialità sulla sospensione delle gare del settore giovanile: stop al campionato primavera promosso dalla Divisione Calcio Femminile.

L’emergenza Coronavirus sconfigge il calcio giovanile. E’ arrivata infatti l’ufficialità della sospensione definitiva dei campionati giovanili, compreso il campionato primavera femminile. Lo ha deciso il presidente della FIGC, che attraverso un comunicato ha annunciato l’ufficialità della sospensione dei campionati.

Coronavirus, UFFICIALE la decisione di Gravina

Il presidente Gravina ha deliberato di sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile e dei seguenti Campionati e Tornei giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020:

− Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C;

− Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO;

− Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

− Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

− Fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15.

La delibera, firmata oltre che da Gravina anche dal Segretario Generale Marco Brunelli, sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

