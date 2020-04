Il momento di emergenza causato dal Coronavirus ha fermato il calcio, ma non mancano le discussioni sul calciomercato: ecco una simulazione

L’emergenza coronavirus ha bloccato il calcio da ormai più di un mese e la voglia di rivedere lo sport più seguito al mondo è tanta. Non si sa ancora se è quando il pallone tornerà a rotolare, ma la versione più ottimistica parla di una ripresa a fine maggio senza pubblico.

La certezza, però, non si può averla finché le squadre non saranno nuovamente in campo perché tutto dipenderà dalla diffusione del virus. Nel frattempo, per non perdere le emozioni che ci regala il calciomercato abbiamo simulato la sessione estiva della Juventus su Football Manager. Non mancano sorprese e affari clamorosi.

Calciomercato Juventus, simulata la sessione estiva su Football Manager: quante sorprese!

Essendo il reparto più discusso di queste ultime settimane, la Juventus virtuale ha deciso di rinforzare il centrocampo con ben quattro acquisti. Il più importante è sicuramente Sandro Tonali, arrivato per un totale di 31 milioni di euro. Poi ci sono il promettente Gboho (girato subito in prestito al Pescara), Zajc e Renato Sanches. Gli altri due colpi arrivano in attacco e sono clamorosi: i bianconeri si assicurano Ciro Immobile per 69 milioni complessivi ed Edinson Cavani a parametro zero. Il totale delle spese è di 127 milioni di euro.

Anche in uscita non mancano le sorprese riguardanti uomini e cifre. La cessione più costosa è quella di Gonzalo Higuain al Liverpool per 72 milioni di euro in totale. Dejan Kulusevski saluta subito trasferendosi al Barcellona per 59 milioni. Juan Cuadrado lascia la Juventus virtuale dopo cinque anni e passa allo Shakhtar per 10 milioni di euro. Altra operazione importante è quella di Federico Bernardeschi, ceduto per 65 milioni di euro al Tottenham. Pjaca approda all’Amburgo in Germania per poco più di 5 milioni di euro.

Infine, fanno notizia i trasferimenti virtuali in prestito di Merih Demiral al Tottenham e Douglas Costa al Napoli. Per un totale in uscita di 222 milioni di euro.

