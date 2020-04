Ripresa Serie A e stagione 2020/2021 | Gravina esce allo scoperto!

Una data per la ripresa del campionato di Serie A ancora non è ufficiale: il presidente Gravina ha svelato un particolare importante

L’obiettivo sarà quello di tornare in campo il prima possibile. La Serie A sta cercando di capire se ci siano o meno i margini per riprendere gli allenamenti ad inizio maggio. Una situazione davvero delicata che ha causato migliaia di incomprensioni a seguito della pandemia per Coronavirus. Così è intervenuto ai microfoni de “La Repubblica” il presidente della FIGC, Gabriela Gravina, che ha svelato: “Stiamo lavorando sul come della ripresa, ma non sul quando attualmente. Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine”.

Serie A, una cosa è certa: la stagione terminerà

Sarebbe dura per tutti non conoscere gli esiti della stagione ancora in corso e sospesa improvvisamente a causa della pandemia per Coronavirus. Non tornare a giocare porterebbe a nuovi problemi come ha rivelato lo stesso presidente FIGC: “Si darebbe inizio a una serie di contenziosi: sul mio tavolo ci sono già le diffide di alcune società”. Poi ha aggiunto senza troppi giri di parole: “La Fifa ha tracciato la via: non comincerà la nuova stagione senza aver concluso prima questa. Non c’è una deadline per ripartire. Se ci faranno giocare a inizio giugno, abbiamo le date utili per terminare a fine luglio. Se invece dovremo ripartire a settembre, chiuderemo questo campionato a novembre. Per ritornare in campo a gennaio”.

La FIGC ha così lavorato ad ogni possibilità di ripresa della Serie A, ma al momento non c’è una data certa: tutto dipenderà dal flusso dei contagiati o meno. Infine, il presidente Gravina ha parlato anche della prossima stagione: “Valutiamo tutte le ipotesi. Una è organizzare le competizioni su anno solare, ma ripeto, serve il coordinamento con tutte le federazioni europee. Il campionato 2021 si potrebbe disputare in cinque mesi: potrebbe esserci una formula con due o più gironi e poi play-off e play-out. Difficilmente si giocherà al Nord“.

Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro: non c’è altro da fare che aspettare l’evolversi delle situazioni in corso.

