Calciomercato Inter, Marotta regala il colpo a zero a Conte

Calciomercato Inter, Marotta torna a caccia di colpi a parametro zero: un nome nuovamente caldo per i nerazzurri che sembrano in vantaggio

Tra le squadre più attive nel prossimo mercato estivo in Serie A, ci sarà sicuramente l’Inter. Come tutti, i nerazzurri dovranno fare i conti con condizioni economiche mutate con impatti da valutare al termine dell’emergenza sanitaria. In questo senso, avere Marotta nella propria dirigenza è un valore aggiunto. L’amministratore delegato già ai tempi della Juventus era famoso per riuscire a imbastire importanti operazioni di mercato andando a caccia dei parametri zero. Il che nella prossima sessione potrebbe davvero fare la differenza.

Calciomercato Inter, mirino sul Psg per il colpo a zero

Marotta vuole regalare al tecnico Antonio Conte rinforzi in tutti i reparti. Buona stagione dei nerazzurri, quella attuale, ma servirà fare qualcosa in più per andare a caccia della Juventus e insidiarne realmente il primato. Tra gli acquisti più interessanti a parametro zero, si guarda proprio a un vecchio obiettivo dei bianconeri, per il quale ora l’Inter sembrerebbe in vantaggio.

Il Daily Mail riferisce infatti che l’Inter ha messo la freccia per Thomas Meunier, laterale destro in scadenza di contratto con il Psg a giugno. Sul belga c’è anche il Borussia Dortmund, ma il club milanese sembrerebbe avere ottime probabilità di spuntarla. La speranza per tutti i tifosi interisti è di mettere a segno un acquisto importante. Il classe 1991 ha grande esperienza e rappresenterebbe un innesto di grande qualità per la fascia, potendo giocare non solo da terzino ma anche da esterno a tutta fascia.

N.L.C.