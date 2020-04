Calciomercato Inter, battuta la concorrenza | “Firmerà con i nerazzurri”

Nikola Iliev, attaccante bulgaro classe 2004, sembra in procinto di vestire la maglia dell’Inter nella prossima finestra di calciomercato. Le parole del suo agente

Botev Plovdiv, procuratore di Nikola Iliev, intervistato ai microfoni di ‘Novapress’, ha parlato del futuro del talento classe 2004: “Abbiamo pensato che l’Inter sia il posto giusto per lui per crescere. Il direttore sportivo dei nerazzurri doveva venire in Bulgaria, ma per colpa del Coronavirus la visita è saltata. Se tutto dovesse andare secondo i piani, firmerà con la Beneamata“.

Parole chiare da parte del procuratore di Iliev che poi ha anche confermato il sorpasso sull’Ajax, altra società molto attenta ai giovani prospetti del calcio europeo: “Eravamo vicini a firmare con loro“.

GT