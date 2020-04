Testata Zidane a Materazzi | La rivelazione: “Per due anni senza parlare”

Dopo diverso tempo torna di moda la finale di Berlino della Coppa del Mondo del 2006 con nuovi aneddoti su Zinedine Zidane: “Non ci parlammo per due anni”

La finale di Berlino della Coppa del Mondo del 2006 rievoca sempre ottimi ricordi agli italiani. Per la Francia, invece, continua ad essere una sofferenza come svelato anche da Willy Sagnol, terzino rigorista della finale di Berlino. L’ex giocatore francese ha svelato anche un aneddoto dopo quella sfida speciale con Zinedine Zidane.

Sagnol, litigio con Zidane dopo la finale del 2006

Ai microfoni di RMC Sagnol ha rivelato di non aver parlato per due anni con Zizou dopo la testata data a Materazzi e la successiva espulsione: “Dopo la partita nello spogliatoio c’era lui che si scusava con tutti noi, ma io non lo ascoltavo. Dopo una sconfitta così, vuoi stare soltanto da solo. Andai in bagno: avrò fumato 250 sigarette in 10 minuti. Non ci parlammo per quasi due anni”.

Il rapporto, infine, è tornato ad essere buono dopo diverso tempo: “Nel 2008, dopo gli Europei, dovevo sposarmi. La mia futura moglie mi disse di invitare anche Zidane, così lo chiamai. Lui non poté venire alla festa, ma fui felice di vederlo la mattina dopo. Prendemmo un aperitivo insieme, chiacchierammo. E la vita cominciò nuovamente”.

