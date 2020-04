Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere una sorpresa a centrocampo: spunta il Top in uscita da Madrid

Il momento di pausa non frena le ambizioni della Juventus che si guarda intorno, a caccia di possibili colpi da regalare a Sarri nel calciomercato estivo. In tal senso, il centrocampo potrebbe vedere diversi cambiamenti sia in entrata che in uscita. Tra i nomi sul taccuino di Paratici spunta un’occasione da Madrid: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, occasione da Madrid: l’offerta bianconera

Secondo quanto riportato da ‘Mundodeportivo‘, la Juventus sarebbe pronta a fare sul serio per Dani Ceballos. Il talentuoso centrocampista, trattato anche dal Milan la scorsa estate, sta per chiudere la sua annata in prestito all’Arsenal e tornerà al Real Madrid il prossimo luglio. Le intenzioni della ‘Casa Blanca’ sarebbero quelle di puntare su altri profili, con Ceballos pronto quindi a partire ancora. Betis e Siviglia restano alla finestra per il classe 1996 ma dovranno fare i conti anche con l’Arsenal che vorrebbe trattenere lo spagnolo un’altra stagione.

Tra i vari litiganti ad avere la meglio potrebbe essere proprio il club torinese. Paratici sarebbe pronto ad offrire 4.5, 5 milioni di euro all’anno per le prossime tre stagioni per convincere il 23enne a sbarcare alla corte di mister Sarri.

Ceballos in questa stagione ha collezionato 24 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti con i ‘Gunners’ e si integrerebbe a meraviglia nel centrocampo juventino. Mediana che ha visto diverse defezioni in stagione, oltre alle prestazioni altalenanti di Rabiot e Ramsey.

