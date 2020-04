Con la stagione ancora ferma, i bookmakers fanno pronostici per la prossima stagiona: ecco chi vincerà secondo gli esperti di scommesse

Il destino della stagione 2019/2020 di calcio è ancora incerto. La Lega gli altri organi competenti stanno cercando soluzioni per cercare di portare a termine i campionati, ma per ora l’incertezza domina ancora sovrana. Nel frattempo i bookmakers hanno analizzato le possibili vincitrici della Serie A del prossimo anno. Ecco quali sono le quote per la stagione 2020/2021 secondo uno studio di ‘Planetwin365‘.

Serie A, i bookmakers dicono Juventus: bianconeri favoriti anche per la prossima stagione

In Italia il calcio sta vivendo un periodo molto difficile, con i campionati fermi e la conseguente crisi economica. Nel frattempo gli analisti di ‘Planetwin365‘, stanno studiando le quote per la prossima stagione di Serie A. Dai dati analizzati dal bookmaker, è risultato che la Juventus è stata la squadra più giocata tra gennaio e marzo, con il 23% di scommesse. Mentre ancora non si sa se la stagione attuale riuscirà a completarsi o meno, Planetwin365 ha studiato già le quote per lo scudetto della prossima stagione in Serie A.

Nell’annata 2020/2021, il bookmaker quota la Juventus a 1,57, mettendo i bianconeri come grandi favoriti per diventare campioni d’Italia ancora una volta. Subito dietro la squadra juventina c’è l’Inter, quotata a 3,90. A chiudere il podio c’è la Lazio, nonostante l’ottima annata la squadra di Simone Inzaghi viene quotata a 7,00, molto di più rispetto al 3,40 dell’ultima giornata giocata di questa stagione. Vedremo se i bookmaker avranno ragione ancora una volta, o ci sarà un clamoroso cambio di rotta in Serie A.

